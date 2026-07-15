Aubameyang, Çorum FK yerine İspanya'yı seçti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın transfer gündeminde yer alan Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'in haberine göre Gabonlu golcü, Çorum FK'nın teklifini geri çevirerek İspanya La Liga ekibi Deportivo La Coruna'yı tercih etti.
ÇORUM FK'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Haberde, Çorum FK'nın 37 yaşındaki yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi. Ancak Aubameyang'ın, daha düşük maaşa rağmen kariyerini İspanya'da sürdürme kararı aldığı aktarıldı.
DEPORTIVO'YA İMZA ATIYOR
İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'nın ise deneyimli golcü için Marsilya'ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Böylece Aubameyang'ın yeniden La Liga'da forma giymesi bekleniyor.
ÇORUM FK'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Haberde, Çorum FK'nın 37 yaşındaki yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi. Ancak Aubameyang'ın, daha düşük maaşa rağmen kariyerini İspanya'da sürdürme kararı aldığı aktarıldı.
DEPORTIVO'YA İMZA ATIYOR
İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'nın ise deneyimli golcü için Marsilya'ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Böylece Aubameyang'ın yeniden La Liga'da forma giymesi bekleniyor.