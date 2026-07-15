Livakovic'e Dinamo Zagreb'e yakın!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, tecrübeli file bekçisini yeniden kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yaptı.
3+1 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Haberde, Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.
AYRILIK BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, gelen teklifi değerlendirdiği ve Livakovic ile yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
3+1 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Haberde, Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.
AYRILIK BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, gelen teklifi değerlendirdiği ve Livakovic ile yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.