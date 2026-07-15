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Livakovic'e Dinamo Zagreb'e yakın!

Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren teklif sundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 16:14
Fotoğraf: X.com
Livakovic'e Dinamo Zagreb'e yakın!
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, tecrübeli file bekçisini yeniden kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yaptı.

3+1 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde, Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.

AYRILIK BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, gelen teklifi değerlendirdiği ve Livakovic ile yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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