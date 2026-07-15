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Aliağa FK'dan savunmaya takviye

Aliağa FK, son olarak Çankaya Spor Kulübü forması giyen stoper Birkan Yılmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'dan savunmaya takviye
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2'nci Lig temsilcisi Aliağa FK, dış transferde geçen sezon 3'üncü Lig'de küme düşen Çankaya Spor Kulübü'nden stoper Birkan Yılmaz (23) ile 1+1 yıllığına el sıkıştığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa FK, 68 Aksaray Belediyespor ve Erbaaspor takımlarında şampiyonluk yaşayan genç oyuncu daha önce Tokatspor, Pazarspor ve son olarak Çankaya Spor Kulübü'nde forma giydi. Birkan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Birkan geçen sezon 19 maçta görev yapıp, 1 gol kaydetti.

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