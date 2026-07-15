Nets GM'i Marks, Michael Porter Jr. ile yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Michael Porter Jr.'ın geleceğine ilişkin iyimser açıklamalarda bulunurken, kulübün tecrübeli forveti kadroda tutmak istediğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Olası bir sözleşme uzatma ihtimali hakkında konuşan Marks, tarafların acele etmesini gerektiren bir durum olmadığını söylerken Porter'ın Brooklyn'de kalmasını istediklerini açıkça ifade etti.
NBA muhabiri Michael Scotto'nun aktardığına göre Marks, "Bu görüşmeleri yapacağız. Önümüzde zaman var. Şu anda acil davranmamızı gerektiren bir durum yok. Ona çok değer veriyoruz. Harika bir sezon geçirdi. Mike'ı hem insan olarak hem karakteriyle hem de oyunculuğuyla çok seviyorum. Umarım bu takımın bir parçası olmaya devam eder." dedi.
Marks'ın açıklamaları, Nets'in Doğu Konferansı'nı 20 galibiyet ve 62 mağlubiyetle üçüncü en kötü dereceyle tamamladığı sezonun ardından kritik kararlar almaya hazırlandığı bir dönemde geldi.
Brooklyn genç çekirdeği etrafında yeniden yapılanmasını sürdürürken, Jake Fischer'ın kısa süre önce yayımladığı haberde yönetimin, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde Porter veya pivot Nic Claxton için takas görüşmelerine açık olduğu belirtilmişti.
Porter, sezon öncesinde takıma katılmasının ardından 2025-26 sezonunda Brooklyn'in hücumdaki en üretken oyuncusu oldu.
28 yaşındaki forvet, 52 maçta 24.2 sayı, 7.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarının yanı sıra %46.3 saha içi, %36.3 üç sayı ve %85.9 serbest atış isabeti yakaladı.
Üç sayı çizgisinin gerisindeki etkili performansını sürdüren Porter, maç başına 9.3 üçlük denemesinde bulunurken bunların 3.4'ünü isabete çevirdi. Böylece takımın yaşadığı zorlu sezona rağmen Nets hücumuna ihtiyaç duyduğu alan paylaşımını sağladı.
Porter'ın sözleşme durumu ise Brooklyn'in önümüzdeki aylarda alacağı kararlarda belirleyici olabilir.
Tecrübeli oyuncunun kontratında yalnızca bir sezon kaldı ve 2026-27 sezonunda 40.8 milyon dolar kazanacak. Sözleşmesinin yalnızca kısmen garanti olması ise uzun vadeli mali yük altına girmeden skorer bir oyuncu kadrosuna katmak isteyen takımlar için cazip bir seçenek oluşturabilir.
NBA muhabiri Michael Scotto'nun aktardığına göre Marks, "Bu görüşmeleri yapacağız. Önümüzde zaman var. Şu anda acil davranmamızı gerektiren bir durum yok. Ona çok değer veriyoruz. Harika bir sezon geçirdi. Mike'ı hem insan olarak hem karakteriyle hem de oyunculuğuyla çok seviyorum. Umarım bu takımın bir parçası olmaya devam eder." dedi.
Marks'ın açıklamaları, Nets'in Doğu Konferansı'nı 20 galibiyet ve 62 mağlubiyetle üçüncü en kötü dereceyle tamamladığı sezonun ardından kritik kararlar almaya hazırlandığı bir dönemde geldi.
Brooklyn genç çekirdeği etrafında yeniden yapılanmasını sürdürürken, Jake Fischer'ın kısa süre önce yayımladığı haberde yönetimin, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde Porter veya pivot Nic Claxton için takas görüşmelerine açık olduğu belirtilmişti.
Porter, sezon öncesinde takıma katılmasının ardından 2025-26 sezonunda Brooklyn'in hücumdaki en üretken oyuncusu oldu.
28 yaşındaki forvet, 52 maçta 24.2 sayı, 7.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarının yanı sıra %46.3 saha içi, %36.3 üç sayı ve %85.9 serbest atış isabeti yakaladı.
Üç sayı çizgisinin gerisindeki etkili performansını sürdüren Porter, maç başına 9.3 üçlük denemesinde bulunurken bunların 3.4'ünü isabete çevirdi. Böylece takımın yaşadığı zorlu sezona rağmen Nets hücumuna ihtiyaç duyduğu alan paylaşımını sağladı.
Porter'ın sözleşme durumu ise Brooklyn'in önümüzdeki aylarda alacağı kararlarda belirleyici olabilir.
Tecrübeli oyuncunun kontratında yalnızca bir sezon kaldı ve 2026-27 sezonunda 40.8 milyon dolar kazanacak. Sözleşmesinin yalnızca kısmen garanti olması ise uzun vadeli mali yük altına girmeden skorer bir oyuncu kadrosuna katmak isteyen takımlar için cazip bir seçenek oluşturabilir.