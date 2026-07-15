15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
20:30
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
17:30
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

Nets GM'i Marks, Michael Porter Jr. ile yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Michael Porter Jr.'ın geleceğine ilişkin iyimser açıklamalarda bulunurken, kulübün tecrübeli forveti kadroda tutmak istediğini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nets GM'i Marks, Michael Porter Jr. ile yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Michael Porter Jr.'ın geleceğine ilişkin iyimser açıklamalarda bulunurken, kulübün tecrübeli forveti kadroda tutmak istediğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Olası bir sözleşme uzatma ihtimali hakkında konuşan Marks, tarafların acele etmesini gerektiren bir durum olmadığını söylerken Porter'ın Brooklyn'de kalmasını istediklerini açıkça ifade etti.

NBA muhabiri Michael Scotto'nun aktardığına göre Marks, "Bu görüşmeleri yapacağız. Önümüzde zaman var. Şu anda acil davranmamızı gerektiren bir durum yok. Ona çok değer veriyoruz. Harika bir sezon geçirdi. Mike'ı hem insan olarak hem karakteriyle hem de oyunculuğuyla çok seviyorum. Umarım bu takımın bir parçası olmaya devam eder." dedi.

Marks'ın açıklamaları, Nets'in Doğu Konferansı'nı 20 galibiyet ve 62 mağlubiyetle üçüncü en kötü dereceyle tamamladığı sezonun ardından kritik kararlar almaya hazırlandığı bir dönemde geldi.

Brooklyn genç çekirdeği etrafında yeniden yapılanmasını sürdürürken, Jake Fischer'ın kısa süre önce yayımladığı haberde yönetimin, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde Porter veya pivot Nic Claxton için takas görüşmelerine açık olduğu belirtilmişti.

Porter, sezon öncesinde takıma katılmasının ardından 2025-26 sezonunda Brooklyn'in hücumdaki en üretken oyuncusu oldu.

28 yaşındaki forvet, 52 maçta 24.2 sayı, 7.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarının yanı sıra %46.3 saha içi, %36.3 üç sayı ve %85.9 serbest atış isabeti yakaladı.

Üç sayı çizgisinin gerisindeki etkili performansını sürdüren Porter, maç başına 9.3 üçlük denemesinde bulunurken bunların 3.4'ünü isabete çevirdi. Böylece takımın yaşadığı zorlu sezona rağmen Nets hücumuna ihtiyaç duyduğu alan paylaşımını sağladı.

Porter'ın sözleşme durumu ise Brooklyn'in önümüzdeki aylarda alacağı kararlarda belirleyici olabilir.

Tecrübeli oyuncunun kontratında yalnızca bir sezon kaldı ve 2026-27 sezonunda 40.8 milyon dolar kazanacak. Sözleşmesinin yalnızca kısmen garanti olması ise uzun vadeli mali yük altına girmeden skorer bir oyuncu kadrosuna katmak isteyen takımlar için cazip bir seçenek oluşturabilir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.