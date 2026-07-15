Alpaslan Erdem, Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray, altyapı yapılanmasında önemli bir görevlendirmeye imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, U19 Takımı'nın teknik direktörlüğüne eski futbolcusu Alpaslan Erdem'i getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2008-2010 yılları arasında Galatasaray forması giyen Alpaslan Erdem, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık görevine yöneldi. Son olarak Kuzey Makedonya temsilcisi Rabotnicki'yi çalıştıran genç teknik adam, yeni görevine sarı-kırmızılı kulüpte başladı.
ALTYAPIDA GÖREV YAPACAK
Antrenörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak başlayan Alpaslan Erdem, daha sonra kısa süre Karagümrük'te teknik direktörlük yaptı. Genç çalıştırıcı, Rabotnicki öncesinde ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'de görev aldı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Alpaslan Erdem, yeni dönemde sarı-kırmızılı kulübün U19 Takımı'nın gelişiminden sorumlu isim olacak.
ALTYAPIDA GÖREV YAPACAK
Antrenörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak başlayan Alpaslan Erdem, daha sonra kısa süre Karagümrük'te teknik direktörlük yaptı. Genç çalıştırıcı, Rabotnicki öncesinde ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'de görev aldı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Alpaslan Erdem, yeni dönemde sarı-kırmızılı kulübün U19 Takımı'nın gelişiminden sorumlu isim olacak.