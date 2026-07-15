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Eyüpspor'dan Jawad El Yamiq hamlesi

Eyüpspor, Fas Milli Takımı formasını da giyen savunma oyuncusu Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 16:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Eyüpspor'dan Jawad El Yamiq hamlesi
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Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Faslı savunma oyuncusu Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalamıştır. Jawad El Yamiq'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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