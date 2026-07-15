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Herro, Adebayo ile yaşadığı kavganın ardından "yoluna devam etmek" istiyor

Milwaukee Bucks'ın yıldız guardı Tyler Herro, geçen hafta eski takım arkadaşı Bam Adebayo ile yaşadığı fiziksel kavganın ardından yaşananları geride bırakmak istediğini ve kariyerinin yeni dönemine odaklandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Herro, Adebayo ile yaşadığı kavganın ardından 'yoluna devam etmek' istiyor
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Milwaukee Bucks'ın yıldız guardı Tyler Herro, geçen hafta eski takım arkadaşı Bam Adebayo ile yaşadığı fiziksel kavganın ardından yaşananları geride bırakmak istediğini ve kariyerinin yeni dönemine odaklandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Herro, ESPN'den Ramona Shelburne'e yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse bunların hepsini geride bırakmaya çalışıyorum. Milwaukee'ye ve burada özel bir şeyler inşa etmeye odaklandım. Tarihlerinin en büyük oyuncusunu takas ettiler. Biz de gelip onların oluşturduğu yapıyı sürdürmeye yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adebayo'nun, Herro'nun sosyal medyada kendisi hakkında yaptığı eleştirel paylaşımların ardından geçen cuma günü Las Vegas'taki bir antrenman salonunda eski takım arkadaşına yumruk attığı öne sürülmüştü.

Herro ile Adebayo, 2019 ile 2026 yılları arasında Miami Heat formasıyla birlikte oynadı. Ancak ikilinin ilişkisi, birlikte geçirdikleri yedinci ve son sezonda ciddi şekilde bozuldu.

Milwaukee doğumlu olan Herro, haziran ayında Giannis Antetokounmpo takasının bir parçası olarak Bucks'a gönderilmişti.

Sakatlıklar nedeniyle geride kalan sezonda kariyerinin en düşük seviyesi olan 33 maçta forma giyen yıldız guard, buna rağmen %48 saha içi isabetiyle maç başına 20.5 sayı ortalaması yakalayarak etkili bir performans sergiledi.

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