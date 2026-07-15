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Süper Lig devlerinden Cenk Özkacar için transfer yarışı!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Valencia forması giyen milli stoper Cenk Özkacar ile ilgilendiği belirtildi. Schalke 04'ün de 25 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği, Valencia'nın ise oyuncunun ayrılığına onay verdiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler
Süper Lig devlerinden Cenk Özkacar için transfer yarışı!
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un, kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da sürdüren milli futbolcu Cenk Özkacar'ı transfer listesine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonu kiralık olarak Köln'de geçiren ve sezonun tamamlanmasının ardından Valencia'ya dönen 25 yaşındaki savunmacı için Schalke 04 de devreye girdi.

SCHALKE 04 KİRALAMAK İSTİYOR

Gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre Schalke 04, Cenk Özkacar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Alman ekibinin transferde öncelikle milli futbolcuyla sözlü anlaşma sağlamayı hedeflediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA DEVREDE

Cenk Özkacar'ın transferi için Beşiktaş ve Trabzonspor'un da devrede olduğu aktarıldı. Valencia'nın ise 25 yaşındaki savunmacının takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtildi.

GEÇEN SEZON 27 MAÇTA OYNADI

Milli stoper, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Köln'de 27 karşılaşmada görev aldı.

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