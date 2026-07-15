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Thierry Henry'den Trossard tepkisi

Arsenal efsanesi Thierry Henry, Leandro Trossard'ın 20 milyon Euro'ya satılmasına tepki gösterdi. Henry, Arsenal'in büyük maçlarda Belçikalı oyuncunun eksikliğini hissedebileceğini ve transferden pişman olabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler
Thierry Henry'den Trossard tepkisi
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Arsenal efsanesi Thierry Henry, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transfer edilmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Henry, 20 milyon Euro'luk bedelin Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi düşünüldüğünde düşük olduğunu savundu.

"PİŞMAN OLURLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN"

Thierry Henry, Trossard'ın satışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey. Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a, Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum."

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