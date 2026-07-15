Thierry Henry'den Trossard tepkisi

Arsenal efsanesi Thierry Henry, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transfer edilmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Henry, 20 milyon Euro'luk bedelin Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi düşünüldüğünde düşük olduğunu savundu.
"PİŞMAN OLURLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN"
Thierry Henry, Trossard'ın satışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey. Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a, Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum."
"PİŞMAN OLURLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN"
Thierry Henry, Trossard'ın satışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey. Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a, Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum."