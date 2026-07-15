Futbola Altınordu'da başlayıp 2021'de Karşıyaka altyapısına geçen genç futbolcu profesyonel oldu. Arda Baran yeşil-kırmızılılarda geçen sezon amatör lisansla 5 lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma giymişti. Karşıyaka, "Altyapımızdan yetişen başarılı oyuncu Arda Baran Eren ile profesyonel sözleşme imzaladık. Arda Baran'ın Karşıyaka armasını gururla taşıyacağı uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" açıklamasını yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Karşıyaka'da Arda Baran'dan profesyonel imza
3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka, altyapısından çıkan 21 yaşındaki sağ bek Arda Baran Eren'le profesyonel sözleşme imzaladı.
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