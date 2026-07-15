FIFA'dan Dünya Kupası finali için olay karar!

Dünya futbolunun en büyük maçı için hazırlıklarını sürdüren FIFA, saha içi rekabetin yanı sıra görkemli bir eğlence programı planlıyor.
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The Times ve The Telegraph'ta yer alan haberlere göre, 11 dakika sürmesi beklenen devre arası gösterisi nedeniyle yayıncı kuruluşların toplamda yaklaşık yarım saatlik bir ara için hazırlık yaptığı belirtildi.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun belirlediği oyun kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Ancak FIFA'nın geçtiğimiz yıl Kulüpler Dünya Kupası'nda bu süreyi 25 dakikaya kadar uzattığı hatırlatıldı. Finalde planlanan konser programının uygulanması halinde devre arası süresinin bir kez daha kuralların üzerine çıkabileceği ifade edildi. Konuyla ilgili FIFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
YILDIZLAR SAHNE ALACAK
19 Temmuz 2026 tarihinde New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanması planlanan final öncesinde ve devre arasında dünya çapında birçok ünlü ismin sahneye çıkacağı aktarıldı.
Devre arası gösterisinde Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel ve Coldplay'in de yer aldığı PS22 Chorus'un performans sergilemesi bekleniyor.
Karşılaşmadan 90 dakika önce başlayacak kapanış töreninde ise Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Tom Cruise gibi isimlerin yer alacağı kaydedildi.
FİNAL MAÇI 3 SAATİ AŞACAK
Karşılaşmada her devrede uygulanması beklenen üçer dakikalık su molaları, uzatma dakikaları ve uzun devre arası birlikte değerlendirildiğinde finalin normal süresinin iki saatten fazla sürmesi bekleniyor. Mücadelenin uzatmalara ve penaltılara gitmesi halinde organizasyonun başlangıç saatinden itibaren üç saate yaklaşabileceği ifade ediliyor.
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun daha önce 2026 Dünya Kupası'nı "104 Super Bowl" büyüklüğünde bir organizasyona dönüştürmek istediğini açıklaması da bu planın Amerikan spor kültüründen ilham aldığı şeklinde yorumlandı.
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