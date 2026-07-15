15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
20:30
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
17:30
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

Manisa FK'da sıra Gabriel Isik'te

Manisa FK'nın, Polonya ekibi Nieciecza'da forma giyen Alman stoper Gabriel Isik'in transferi için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:50
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Manisa FK'da sıra Gabriel Isik'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
1'inci Lig'de hafta içinde 5 dış, 2 iç transferini resmen açıklayan Manisa Futbol Kulübü defansa yapılacak yabancı takviye için Alman stoper Gabriel Isik'e kanca attı. Geçen sezon Polonya Ekstraklasa Ligi takımlarından Nieciecza'da oynayan Isik için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 27 yaşında, 1.87 boyundaki defans oyuncusu kariyerinde daha önce İsviçre'de Winterthur ve Vaduz formalarını da giydi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.