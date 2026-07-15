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Ayvalıkgücü'nden iki transfer daha

3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 15:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü'nden iki transfer daha
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Kırmızı-beyazlılar, Karşıyaka'dan ayrılan sol bek Cumali Turhan (19) ve Antalya Süper Amatör Lig ekibi Muratpaşa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Osman Kuzucu (18) ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın başarılı ve sakatlıktan uzak bir sezon geçirmelerini, anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz" denildi.
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