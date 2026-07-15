Connelly: 'LaMelo Ball, Wolves'u daha yukarı taşıyacak'

Minnesota Timberwolves yönetimi, Anthony Edwards'ın yükünü hafifletmesi beklenen LaMelo Ball'un hem takımın seviyesini yükselteceğine hem de şampiyonluk hedefinde kritik rol oynayacağına inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LaMelo Ball'u kadrosuna katmak için önemli bir bedel ödemeyi göze alan kulüp yönetimi, iki önemli uzun oyuncu ve çok sayıda draft hakkından vazgeçmenin NBA şampiyonluğu yolundaki son ve en zorlu adımı atabilmek adına buna değeceğini düşünüyor.
Basketbol Operasyonları Başkanı Tim Connelly, "Bence bizi bir üst seviyeye taşıyacak. Aynı zamanda bizim ortamımız da onun gelişimini sürdürmesi için uygun olacak." dedi.
Anthony Edwards'ın üzerindeki top yönlendirme ve oyun kurma yükünü azaltmak ve ligin gerçek oyun kurucularından birini kadroya katmak isteyen Timberwolves, bunun karşılığında değerli parçalarını feda etti.
Brooklyn Nets, Charlotte Hornets ve Chicago Bulls'u kapsayan dört takımlı takas kapsamında Minnesota; LaMelo Ball ve Josh Green'i kadrosuna kattı.
Buna karşılık taraftarların sevgilisi Naz Reid ile birlikte 2033 yılına ait korumasız birinci tur draft hakkı, 2028, 2029 ve 2030 yıllarına ait birinci tur takas hakları ile 2029, 2032 ve 2033 yıllarına ait ikinci tur draft haklarını Hornets'a gönderdi.
Takımın en skorer ikinci ismi Julius Randle ise Brooklyn Nets'e takaslandı. Nets, geçen ay düzenlenen NBA Draftı'nda 28. sıradaki seçimini Wolves'un Isaiah Evans'ı seçmesini sağlayan 33. sıra hakkıyla değiştirdi.
Takasın ilk bölümü ayrıca Timberwolves'un guard Ayo Dosunmu ile yeniden sözleşme imzalayabilmesi için gerekli maaş bütçesi esnekliğini de oluşturdu.
Anthony Edwards 2020 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilmişti. LaMelo Ball aynı draftta üçüncü sıradan giderken Josh Green 18'inci, Jaden McDaniels ise 28'inci sırada seçilmişti. Böylece Timberwolves kadrosunda 2020 Draftı'nın ilk turundan dört oyuncu bulunuyor.
Connelly, salı günü Target Center'da Ball ve Green için düzenlenen tanıtım toplantısında esprili bir şekilde, "Önümüzdeki 10 yıl boyunca draft hakkımız kalmadı. Ama mesele nicelik değil, nitelik değil mi?" ifadelerini kullandı.
2020 Draftı'ndan gelen bu dört oyuncunun da hâlâ 25 yaş ve altında olması, Timberwolves yönetimine Anthony Edwards takımda kaldığı sürece uzun yıllar şampiyonluk yarışının içinde kalabileceklerine dair güven veriyor.
Ball ise, "Ant'i uzun zamandır tanıyorum. Sürekli konuşuyoruz. Herkes heyecanlı ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.
Ball, 2022 ile 2025 yılları arasındaki üç sezonda maçların yalnızca yüzde 43'ünde forma giyebildi. Ancak 2025-26 sezonunda ortaya koyduğu performansla Hornets'ın Play-In'e yükselmesine önemli katkı sağladı.
Zaman zaman saha içinde ve dışında düşüncesiz davranışlar sergilese de Timberwolves, Ball'un Charlotte'ta sahip olduğundan çok daha güçlü bir kadro desteğiyle oynayacağına inanıyor. NBA'deki altıncı sezonuna giren 2.01 metre boyundaki oyun kurucu henüz 24 yaşında.
Timberwolves Başantrenörü Chris Finch ise, "Büyük bir guard rotasyonuna sahip olmanız gerekiyor. Bunu bu yılki play-offlarda öğrendik." dedi.
Ball'un zaman zaman disiplinsiz veya gösterişli oyun tercihleri eleştirilse de Timberwolves yönetimi onun rahat ve eğlenceli oyun karakterinin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyor.
Takımın San Antonio Spurs'e ikinci turda elenerek sona eren beklentilerin altındaki sezonunda oyuncuların moral dalgalanmalarının takım kimliğinin bir parçası haline geldiği, birçok oyuncunun kötü performansların ardından toparlanmakta zorlandığı ifade edildi.
Connelly, "Basketbol eğlenceli olmalı. LaMelo hayatın tadını çıkarıyor. Basketbol oynamaktan keyif alıyor. Burayı keyif alınan bir ortam olmaktan çıkarmak istemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Basketbol Operasyonları Başkanı Tim Connelly, "Bence bizi bir üst seviyeye taşıyacak. Aynı zamanda bizim ortamımız da onun gelişimini sürdürmesi için uygun olacak." dedi.
Anthony Edwards'ın üzerindeki top yönlendirme ve oyun kurma yükünü azaltmak ve ligin gerçek oyun kurucularından birini kadroya katmak isteyen Timberwolves, bunun karşılığında değerli parçalarını feda etti.
Brooklyn Nets, Charlotte Hornets ve Chicago Bulls'u kapsayan dört takımlı takas kapsamında Minnesota; LaMelo Ball ve Josh Green'i kadrosuna kattı.
Buna karşılık taraftarların sevgilisi Naz Reid ile birlikte 2033 yılına ait korumasız birinci tur draft hakkı, 2028, 2029 ve 2030 yıllarına ait birinci tur takas hakları ile 2029, 2032 ve 2033 yıllarına ait ikinci tur draft haklarını Hornets'a gönderdi.
Takımın en skorer ikinci ismi Julius Randle ise Brooklyn Nets'e takaslandı. Nets, geçen ay düzenlenen NBA Draftı'nda 28. sıradaki seçimini Wolves'un Isaiah Evans'ı seçmesini sağlayan 33. sıra hakkıyla değiştirdi.
Takasın ilk bölümü ayrıca Timberwolves'un guard Ayo Dosunmu ile yeniden sözleşme imzalayabilmesi için gerekli maaş bütçesi esnekliğini de oluşturdu.
Anthony Edwards 2020 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilmişti. LaMelo Ball aynı draftta üçüncü sıradan giderken Josh Green 18'inci, Jaden McDaniels ise 28'inci sırada seçilmişti. Böylece Timberwolves kadrosunda 2020 Draftı'nın ilk turundan dört oyuncu bulunuyor.
Connelly, salı günü Target Center'da Ball ve Green için düzenlenen tanıtım toplantısında esprili bir şekilde, "Önümüzdeki 10 yıl boyunca draft hakkımız kalmadı. Ama mesele nicelik değil, nitelik değil mi?" ifadelerini kullandı.
2020 Draftı'ndan gelen bu dört oyuncunun da hâlâ 25 yaş ve altında olması, Timberwolves yönetimine Anthony Edwards takımda kaldığı sürece uzun yıllar şampiyonluk yarışının içinde kalabileceklerine dair güven veriyor.
Ball ise, "Ant'i uzun zamandır tanıyorum. Sürekli konuşuyoruz. Herkes heyecanlı ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.
Ball, 2022 ile 2025 yılları arasındaki üç sezonda maçların yalnızca yüzde 43'ünde forma giyebildi. Ancak 2025-26 sezonunda ortaya koyduğu performansla Hornets'ın Play-In'e yükselmesine önemli katkı sağladı.
Zaman zaman saha içinde ve dışında düşüncesiz davranışlar sergilese de Timberwolves, Ball'un Charlotte'ta sahip olduğundan çok daha güçlü bir kadro desteğiyle oynayacağına inanıyor. NBA'deki altıncı sezonuna giren 2.01 metre boyundaki oyun kurucu henüz 24 yaşında.
Timberwolves Başantrenörü Chris Finch ise, "Büyük bir guard rotasyonuna sahip olmanız gerekiyor. Bunu bu yılki play-offlarda öğrendik." dedi.
Ball'un zaman zaman disiplinsiz veya gösterişli oyun tercihleri eleştirilse de Timberwolves yönetimi onun rahat ve eğlenceli oyun karakterinin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyor.
Takımın San Antonio Spurs'e ikinci turda elenerek sona eren beklentilerin altındaki sezonunda oyuncuların moral dalgalanmalarının takım kimliğinin bir parçası haline geldiği, birçok oyuncunun kötü performansların ardından toparlanmakta zorlandığı ifade edildi.
Connelly, "Basketbol eğlenceli olmalı. LaMelo hayatın tadını çıkarıyor. Basketbol oynamaktan keyif alıyor. Burayı keyif alınan bir ortam olmaktan çıkarmak istemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.