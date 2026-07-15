ABD Milli Takımı yardımcı antrenörleri Daigneault, Bickerstaff ve Few olacak

Oklahoma City Thunder Başantrenörü Mark Daigneault, Detroit Pistons Başantrenörü J.B. Bickerstaff ve Gonzaga Üniversitesi Başantrenörü Mark Few'ün, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre ABD Erkek Milli Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörleri olarak görevlendirilmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra, geçen ekim ayında 2027 FIBA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları için Team USA'in başantrenörü olarak göreve getirilmişti.
Mark Few, ABD'nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı kadronun yardımcı antrenörlerinden biriydi.
Daigneault ile Bickerstaff ise milli takım teknik ekibinde ilk kez görev yapacak.
2020 yılından bu yana Thunder'ın başantrenörlüğünü yapan Daigneault, bu süreçte 275 galibiyet ve 207 mağlubiyetlik derece elde etti.
Oklahoma City, onun yönetiminde 2025 yılında NBA şampiyonluğuna ulaşırken, geride kalan sezonda da Batı Konferansı finaline yükseldi.
Bickerstaff ise Temmuz 2024'te Pistons'ın başantrenörlüğüne getirildi.
Detroit'i geçtiğimiz sezon 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetlik etkileyici dereceyle Doğu Konferansı'nı lider tamamlamaya taşıdı.
1999 yılından bu yana Gonzaga Üniversitesi'nin başantrenörü olan Mark Few ise görev süresi boyunca NCAA şampiyonluğu kazanamasa da takımını bu süreçte 773 galibiyet ve 156 mağlubiyetlik dikkat çekici bir performansa taşıdı.
Mark Few, ABD'nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı kadronun yardımcı antrenörlerinden biriydi.
Daigneault ile Bickerstaff ise milli takım teknik ekibinde ilk kez görev yapacak.
2020 yılından bu yana Thunder'ın başantrenörlüğünü yapan Daigneault, bu süreçte 275 galibiyet ve 207 mağlubiyetlik derece elde etti.
Oklahoma City, onun yönetiminde 2025 yılında NBA şampiyonluğuna ulaşırken, geride kalan sezonda da Batı Konferansı finaline yükseldi.
Bickerstaff ise Temmuz 2024'te Pistons'ın başantrenörlüğüne getirildi.
Detroit'i geçtiğimiz sezon 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetlik etkileyici dereceyle Doğu Konferansı'nı lider tamamlamaya taşıdı.
1999 yılından bu yana Gonzaga Üniversitesi'nin başantrenörü olan Mark Few ise görev süresi boyunca NCAA şampiyonluğu kazanamasa da takımını bu süreçte 773 galibiyet ve 156 mağlubiyetlik dikkat çekici bir performansa taşıdı.