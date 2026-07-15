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Beşiktaş'tan transferde geri adım: Armand Lauriente

Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferinin ardından Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin transferinde geri adım attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan transferde geri adım: Armand Lauriente
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Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente transferinde frene bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattı.

TRANSFERDE GERİ ADIM

İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Trossard transferinin ardından Lauriente transferinde geri adım attı.

Daha önce Fransız oyunu için girişimde bulunan Beşiktaş'ın, Trossard takviyesiyle birlikte Lauriente'ye ilgisinin azaldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Sassuolo forması altında geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 27 yaşındaki Armand Lauriente, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

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