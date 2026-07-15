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Bayern Münih'te Olise yerine Barcola

Bayern Münih, Real Madrid'e transfer olmak isteyen Michael Olise'nin yerine Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 17:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bayern Münih'te Olise yerine Barcola
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Bayern Münih, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Alman ekibi, Olise'nin alternatifini hemen belirledi.

GÜNDEM BARCOLA

Bayern Münih, Olise'ye alternatif olarak Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola'yı gündemine aldı.

SEZON PERFORMANSI

Paris Saint-Germain'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 23 yaşındaki Bradley Barcola, 13 gol attı ve 7 asist yaptı.

 

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