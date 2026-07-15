Bayern Münih'te Olise yerine Barcola

Bayern Münih, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Alman ekibi, Olise'nin alternatifini hemen belirledi.
GÜNDEM BARCOLA
Bayern Münih, Olise'ye alternatif olarak Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola'yı gündemine aldı.
SEZON PERFORMANSI
Paris Saint-Germain'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 23 yaşındaki Bradley Barcola, 13 gol attı ve 7 asist yaptı.
GÜNDEM BARCOLA
Bayern Münih, Olise'ye alternatif olarak Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola'yı gündemine aldı.
SEZON PERFORMANSI
Paris Saint-Germain'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 23 yaşındaki Bradley Barcola, 13 gol attı ve 7 asist yaptı.