15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
20:30
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
4-078'
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

İşte yeni sezonun ilk hafta programı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftanın programı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 18:42 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 19:03
Haber: Sporx.com
İşte yeni sezonun ilk hafta programı
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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak.

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programı şu şekilde:

14 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)





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