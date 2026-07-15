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Cihan Kamer'den transfer sorusuna yanıt!

Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferini tamamlayan yönetici Cihan Kamer, havalimanında transfer sorularına yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 19:43
Haber: Fanatik
Cihan Kamer'den transfer sorusuna yanıt!
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Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferini tamamlayan yönetici Cihan Kamer, İstanbul'a geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Havalimanında açıklamalarda bulunan Kamer, "Biliyorsunuz ben konuşmuyorum." dedi.

Mason Greenwood'un perşembe günü İstanbul'a geleceği ve taraftarlarla buluşacağı hatırlatılan sarı-lacivertli idareci, "İnşallah. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Cihan Kamer, "Taraftarlar şu anda forvet transferi bekliyor. Watkins ismi konuşuluyor." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Hayırlı olsun Greenwood. Yarın karşılıyoruz ne güzel. Teşekkür ederim kusura bakmayın." sözlerini sarf etti.

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