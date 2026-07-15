Cihan Kamer'den transfer sorusuna yanıt!

Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferini tamamlayan yönetici Cihan Kamer, İstanbul'a geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Havalimanında açıklamalarda bulunan Kamer, "Biliyorsunuz ben konuşmuyorum." dedi.
Mason Greenwood'un perşembe günü İstanbul'a geleceği ve taraftarlarla buluşacağı hatırlatılan sarı-lacivertli idareci, "İnşallah. Hayırlı olsun." diye konuştu.
Cihan Kamer, "Taraftarlar şu anda forvet transferi bekliyor. Watkins ismi konuşuluyor." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Hayırlı olsun Greenwood. Yarın karşılıyoruz ne güzel. Teşekkür ederim kusura bakmayın." sözlerini sarf etti.
Mason Greenwood'un perşembe günü İstanbul'a geleceği ve taraftarlarla buluşacağı hatırlatılan sarı-lacivertli idareci, "İnşallah. Hayırlı olsun." diye konuştu.
Cihan Kamer, "Taraftarlar şu anda forvet transferi bekliyor. Watkins ismi konuşuluyor." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Hayırlı olsun Greenwood. Yarın karşılıyoruz ne güzel. Teşekkür ederim kusura bakmayın." sözlerini sarf etti.