Beşiktaş, Leandro Trossard'ı açıkladı

Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Belçikalı yıldız için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bu bonservisi altı eşit taksit halinde 3 yılda ödeyecek.
Beşiktaş'a 3+1 yıllık imza atan Trossard, siyah-beyazlılardan senelik 6.5 milyon euro kazanacak.
BEŞİKTAŞ, KAP:
"Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Beşiktaş, Leandro Trossard için perşembe günü saat 19.03'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Yeni transferimiz Leandro Trossard için Başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (16 Temmuz) saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.
İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu'na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00'dir.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş'a 3+1 yıllık imza atan Trossard, siyah-beyazlılardan senelik 6.5 milyon euro kazanacak.
BEŞİKTAŞ, KAP:
"Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Beşiktaş, Leandro Trossard için perşembe günü saat 19.03'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Yeni transferimiz Leandro Trossard için Başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (16 Temmuz) saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.
İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu'na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00'dir.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."