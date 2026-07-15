15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
0-09'
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
5-0
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

Beşiktaş, Leandro Trossard'ı açıkladı

Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferini resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 20:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Belçikalı yıldız için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bu bonservisi altı eşit taksit halinde 3 yılda ödeyecek.

Beşiktaş'a 3+1 yıllık imza atan Trossard, siyah-beyazlılardan senelik 6.5 milyon euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ, KAP:

"Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."



İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Beşiktaş, Leandro Trossard için perşembe günü saat 19.03'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Yeni transferimiz Leandro Trossard için Başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (16 Temmuz) saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.

İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu'na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00'dir.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.