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15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
5-0
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
1-041'

Sarıyer, İbrahim Sehic'i kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Sarıyer, kadrosunu kaleci İbrahim Sehic ile güçlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 20:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sarıyer, İbrahim Sehic'i kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic'i transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İbrahim Sehic ile anlaşmaya varmıştır. Sehic'e hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Sehic, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK ile tüm kulvarlarda 34 maça çıktı.

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