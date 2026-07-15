Chimezie Metu transferi için Osimhen itirafı

Galatasaray Basketbol Şube Sorumlusu Mecit Mert Çetinkaya, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı idareci, büyük bir aksilik olmazsa gelecek yıl NBA Avrupa projesinde yer alacaklarını söyledi. Çetinkaya, "NBA Avrupa konusu tabii ki benden önceki yönetiminde çok önemli katkılarının olduğu bir proje. Benden önceki yöneticimiz Can Bey bu konuya çok efor ve zaman harcamış. O, zaten olayı pişirip buraya kadar getirmiş. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Diğer takımların yanından bile geçemeyeceği bütçelerle bir yatırım içerisindeyiz şu anda. Bunun içinde Aslantepe projesi de var. Yeni salonumuz da NBA'yi etkilemek için çok önemli bir unsur olarak kullanıldı. Müthiş bir tesisleşme içerisindeyiz. Yeni yapılacak olan tesisleşme, Galatasaray'ın potansiyeli NBA Avrupa'yı etkilemiş durumda. Benden önceki yönetici Can Bey ve ekibinin de yaptığı sunum ve süreci buraya kadar getirmiş olması bir etken. Önümüzdeki sene başlanması düşünülüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa Galatasaray, bu projenin içerisinde olacak." dedi.
"OSIMHEN ETKİLİ OLDU"
Mecit Mert Çetinkaya, Chimezie Metu transferinde Victor Osimhen'in etkisine değindi. Transferler için konuşan Çetinkaya, "Şehmus Hazer, Türkiye'deki en değerli yerlilerden bir tanesi. İkinci hamleyi Metu ile yaptık. O da Nijerya'nın en büyük basketbolculardan bir tanesi. İstediğimiz pozisyonda oynuyor. İkna etmek çok zordu. Çünkü onu da EuroLeague'den isteyenler vardı. Fakat orada da kendisinin futbol fanatiği olduğunu anladık. Görüşmelere başladığımız Dünya Kupası için ABD'deydi. Burada aklımıza Osimhen'i devreye sokmak geldi. Osimhen, orada çok beğenilen, sevilen bir sporcu. Osimhen bizi kırmadı ve hemen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Metu'nun ikna aşamasında büyük katkısı oldu." sözlerini sarf etti.
Mecit Mert Çetinkaya, "Takıma 4-5 sponsor daha katmayı düşünüyoruz, altyapıyı daha iyi seviyeye getirmek için görüşmeler yapıyoruz." sözlerini sarf etti.
"OSIMHEN ETKİLİ OLDU"
Mecit Mert Çetinkaya, Chimezie Metu transferinde Victor Osimhen'in etkisine değindi. Transferler için konuşan Çetinkaya, "Şehmus Hazer, Türkiye'deki en değerli yerlilerden bir tanesi. İkinci hamleyi Metu ile yaptık. O da Nijerya'nın en büyük basketbolculardan bir tanesi. İstediğimiz pozisyonda oynuyor. İkna etmek çok zordu. Çünkü onu da EuroLeague'den isteyenler vardı. Fakat orada da kendisinin futbol fanatiği olduğunu anladık. Görüşmelere başladığımız Dünya Kupası için ABD'deydi. Burada aklımıza Osimhen'i devreye sokmak geldi. Osimhen, orada çok beğenilen, sevilen bir sporcu. Osimhen bizi kırmadı ve hemen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Metu'nun ikna aşamasında büyük katkısı oldu." sözlerini sarf etti.
Mecit Mert Çetinkaya, "Takıma 4-5 sponsor daha katmayı düşünüyoruz, altyapıyı daha iyi seviyeye getirmek için görüşmeler yapıyoruz." sözlerini sarf etti.