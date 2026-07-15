Michael Olise, Real Madrid'i istiyor

Bayern Münih forması giyen Michael Olise, Real Madrid'e gitmek istiyor!
BU YAZ TRANSFERİ İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Real Madrid'in ilgilendiği 24 yaşındaki Olise, İspanyol devinin gelişimini sürdürmek için doğru takım olduğunu düşünüyor ve bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istiyor.
YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK
Real Madrid'e transfer olmak isteyen Olise, Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte Bayern Münih yöneticileri ile görüşmede bulunacak.
BAYERN'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Bayern Münih ise Olise'yi kesinlikle satılamaz olarak görüyor ve yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor ancak Alman devinden de bu düşünceyle birlikte sürpriz bir hamle geldi.
Foot Mercato'da yer alan haberde, Bayern Münih'in Olise ile ilgili düşüncesine rağmen Fransız yıldıza alternatif olabilecek oyuncularla da temaslara başladığı belirtildi.
REKOR TRANSFER OLABİLİR
Real Madrid'in daha önce Michael Olise için 220 milyon euro'yu gözden çıkardığı gündeme gelmişti. Fransız yıldız, bu bedelle bir transfere imza atması durumunda Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olacak.
SEZONA DAMGA VURDU
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Michael Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.
BU YAZ TRANSFERİ İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Real Madrid'in ilgilendiği 24 yaşındaki Olise, İspanyol devinin gelişimini sürdürmek için doğru takım olduğunu düşünüyor ve bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istiyor.
YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK
Real Madrid'e transfer olmak isteyen Olise, Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte Bayern Münih yöneticileri ile görüşmede bulunacak.
BAYERN'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Bayern Münih ise Olise'yi kesinlikle satılamaz olarak görüyor ve yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor ancak Alman devinden de bu düşünceyle birlikte sürpriz bir hamle geldi.
Foot Mercato'da yer alan haberde, Bayern Münih'in Olise ile ilgili düşüncesine rağmen Fransız yıldıza alternatif olabilecek oyuncularla da temaslara başladığı belirtildi.
REKOR TRANSFER OLABİLİR
Real Madrid'in daha önce Michael Olise için 220 milyon euro'yu gözden çıkardığı gündeme gelmişti. Fransız yıldız, bu bedelle bir transfere imza atması durumunda Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olacak.
SEZONA DAMGA VURDU
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Michael Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.