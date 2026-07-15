Rizespor'dan 3 gollü hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada, yeşil-mavili ekibin gollerini 32. dakikada Altin Zegiri, 39. dakikada Zakaria Ariss ve 74. dakikada Dal Varesanovic attı.
Karadeniz ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada, yeşil-mavili ekibin gollerini 32. dakikada Altin Zegiri, 39. dakikada Zakaria Ariss ve 74. dakikada Dal Varesanovic attı.
Karadeniz ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.