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Rizespor'dan 3 gollü hazırlık maçı

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Dinamo Batumi'yi 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 19:58
Rizespor'dan 3 gollü hazırlık maçı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada, yeşil-mavili ekibin gollerini 32. dakikada Altin Zegiri, 39. dakikada Zakaria Ariss ve 74. dakikada Dal Varesanovic attı.

Karadeniz ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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