Al-Diriyah, Beşiktaş'tan Ndidi'yi istiyor

Beşiktaş forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Dikme'nin haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Diriyah, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN DÜŞÜNCESİ
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi geçen yıl Leicester City'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar, bu rakamdan daha yüksek bir teklif gelmesi durumunda Ndidi'nin transferine sıcak bakıyor.
Beşiktaş ve Al-Diriyah arasında Wilfred Ndidi transferi için görüşmeler devam ediyor.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş forması altında 31 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN DÜŞÜNCESİ
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi geçen yıl Leicester City'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar, bu rakamdan daha yüksek bir teklif gelmesi durumunda Ndidi'nin transferine sıcak bakıyor.
Beşiktaş ve Al-Diriyah arasında Wilfred Ndidi transferi için görüşmeler devam ediyor.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş forması altında 31 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.