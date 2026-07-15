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Al-Diriyah, Beşiktaş'tan Ndidi'yi istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah, Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ile ilgileniyor. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 21:01
Haber: Sporx.com dış haberler
Al-Diriyah, Beşiktaş'tan Ndidi'yi istiyor
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Beşiktaş forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sercan Dikme'nin haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Diriyah, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN DÜŞÜNCESİ

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi geçen yıl Leicester City'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar, bu rakamdan daha yüksek bir teklif gelmesi durumunda Ndidi'nin transferine sıcak bakıyor.

Beşiktaş ve Al-Diriyah arasında Wilfred Ndidi transferi için görüşmeler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş forması altında 31 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

 

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