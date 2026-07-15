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15 Temmuz
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22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
5-0
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

Lewandowski'den transfer itirafı!

Chicago Fire ile sözleşme imzalayan Robert Lewandowski, Barcelona'ya olan sevgisi nedeniyle Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra Avrupa'da başka bir takıma gitmediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 19:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lewandowski'den transfer itirafı!
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Barcelona ile sözleşmesi sona erdikten sonra Chicago Fire'ya transfer olan Robert Lewandowski, transferiyle ilgili bir itirafta bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chicago Fire ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Polonyalı golcü, "Barcelona'ya olan sevgim çok büyüktü ve sözleşmem sona erdikten sonra kendimi başka bir Avrupa kulübünde hayal edemezdim." dedi.

Barcelona'da 4 yıl forma giyen ve 193 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 120 gol, 24 asistlik performans ortaya koydu.

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