Lewandowski'den transfer itirafı!

Barcelona ile sözleşmesi sona erdikten sonra Chicago Fire'ya transfer olan Robert Lewandowski, transferiyle ilgili bir itirafta bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chicago Fire ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Polonyalı golcü, "Barcelona'ya olan sevgim çok büyüktü ve sözleşmem sona erdikten sonra kendimi başka bir Avrupa kulübünde hayal edemezdim." dedi.
Barcelona'da 4 yıl forma giyen ve 193 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 120 gol, 24 asistlik performans ortaya koydu.
Barcelona'da 4 yıl forma giyen ve 193 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 120 gol, 24 asistlik performans ortaya koydu.