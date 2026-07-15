Galatasaray, Mauro Icardi'ye veda etti

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile ilgili bilinmezlik sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız ile yolların ayrıldığını açıkladı. Galatasaray, Mauro Icardi için bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da 4 sezonda 134 maça çıkan Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı. 33 yaşındaki golcü, Galatasaray kariyerinde 6 kupa kazandı.
Icardi, attığı 77 golle şu anda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda yer alıyor.
Galatasaray'dan Mauro Icardi paylaşımı
"Sevgili Mauro,
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.
Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.
Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar "Galatasaraylıyım." demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.
Tüm Galatasaraylılar biliyor…
Böyle bir aşk unutulmaz."
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız ile yolların ayrıldığını açıkladı. Galatasaray, Mauro Icardi için bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da 4 sezonda 134 maça çıkan Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı. 33 yaşındaki golcü, Galatasaray kariyerinde 6 kupa kazandı.
Icardi, attığı 77 golle şu anda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda yer alıyor.
Galatasaray'dan Mauro Icardi paylaşımı
"Sevgili Mauro,
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.
Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.
Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar "Galatasaraylıyım." demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.
Tüm Galatasaraylılar biliyor…
Böyle bir aşk unutulmaz."