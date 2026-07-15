15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
1-0
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
1-2
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
0-284'
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
5-184'
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
1-082'
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
5-0
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
1-2

Filenin Efeleri, Sırbistan'a set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. etap ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 22:31 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 22:46
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri, Sırbistan'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye, VNL'deki 6. galibiyetini alırken, Sırbistan 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

Salon: Belgrad

Hakemler: Charles Andrew Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Sırbistan: Stefanovic, Marinovic, Batak, Nedeljkovic, Kulpinac, Masulovic (Negic, Kujundzic, Peric, Ristic)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin)

Setler: 23-25, 19-25, 18-25

Süre: 90 dakika

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.