Galatasaray'ın transfer planı: Assane Diao

Como forması giyen Assane Diao için Galatasaray iddiası gündeme geldi.
GALATASARAY'IN PLANI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu ile ilgileniyor.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Assane Diao için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini değerlendirdiği yazıldı.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
20 yaşındaki genç futbolcu ile Galatasaray dışında Roma, Sporting Lizbon ve Deportivo La Coruna gibi takımlar da ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Como'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Assane Diao, bu maçlarda 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, Como ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'IN PLANI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu ile ilgileniyor.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Assane Diao için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini değerlendirdiği yazıldı.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
20 yaşındaki genç futbolcu ile Galatasaray dışında Roma, Sporting Lizbon ve Deportivo La Coruna gibi takımlar da ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Como'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Assane Diao, bu maçlarda 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, Como ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.