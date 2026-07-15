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Malisheva-Vllaznia
5-0
15 Temmuz
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Galatasaray'ın transfer planı: Assane Diao

Como'dan Assane Diao ile ilgilenen Galatasaray, bu transfer için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 22:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın transfer planı: Assane Diao
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Como forması giyen Assane Diao için Galatasaray iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY'IN PLANI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu ile ilgileniyor.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Assane Diao için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini değerlendirdiği yazıldı.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

20 yaşındaki genç futbolcu ile Galatasaray dışında Roma, Sporting Lizbon ve Deportivo La Coruna gibi takımlar da ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Como'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Assane Diao, bu maçlarda 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, Como ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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