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Trabzonspor'da Cenk Özkacar için geri sayım!

Trabzonspor, milli savunma oyuncusu Cenk Özkacar transferi için Valencia ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 23:30 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 23:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Cenk Özkacar için geri sayım!
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Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer, Valencia'dan milli futbolcu Cenk Özkacar'ın transferi için geri sayıma geçti.

ÖDENECEK RAKAM Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 61 Saat'te yer alan habere göre, Trabzonspor, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Valencia ile anlaşma sağladı. Trabzonspor, Cenk Özkacar için Valencia'ya 1.7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Milli futbolcu, perşembe günü Trabzon'da sağlık kontrolünden geçecek.

Cenk Özkacar transferinde kısa sürede resmi imzaların beklendiği belirtildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Altay'dan Lyon'a transferiyle yurt dışına giden Cenk Özkacar, daha sonra; Leuven, Valencia, Valldolid ve Köln gibi takımlarda forma giydi.

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