Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 3. kez finalde!
Lionel Messi, Arjantin ile 3. kez Dünya Kupası'nda finalde boy gösterecek.
TARİHE GEÇTİ
Dünya Kupası kariyerindeki 12. asistini yapan Lionel Messi, bu 12 asistin 10'unu eleme maçları sırasında yaptı ve bunu başaran ilk futbolcu oldu.
Arjantin, İngiltere karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Messi, Dünya Kupası'nda 3. kez final oynayacak.
Lionel Messi, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'ya kaybetmiş ve 2022'de Fransa karşısında zafere uzanmıştı.
🇦🇷Lionel Messi'nin sevinci pic.twitter.com/X0nHx0vdVZ
— Sporxtv (@sporxtv) July 15, 2026
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