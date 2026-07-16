Lautaro Martinez: "Bunu hayal ettim"
Arjantin'in golcü futbolcusu Lautaro Martinez, İngiltere maçının ardından konuştu.
Sözlerine devam eden Lautaro Martinez, "Babam bana bir ilk kramponlarımı aldığından bu yana hep bu golü atmayı hayal ettim." ifadelerini kullandı.
Martinez, "Çocuklarım, buradaki ailem... Bu anlar unutulmaz olacak." sözlerini sarf etti.
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|Türkiye
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|Çekya
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|Kanada
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|2
|2
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|-8
|1
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|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Brezilya
|3
|2
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|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
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|0
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|1
|Almanya
|3
|2
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|1
|10
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|6
|6
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|Fildişi Sahili
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|2
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|6
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|Ekvador
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|2
|2
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|4
|Curacao
|3
|0
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|9
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|1
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|A
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|Av.
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|1
|Hollanda
|3
|2
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|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
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|3
|Uruguay
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|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
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|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
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|1
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
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|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0