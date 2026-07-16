Arjantin, inanılmaz geri dönüşle Dünya Kupası'nda finalde!
2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin, 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşle İngiltere'yi 2-1 yendi. Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak.
İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın ilk yarısında karşılıklı yapılan fauller ve oyunun sık sık durması dikkat çekti. İlk yarıda toplam 19 faul yapıldı ve iki takım da isabetli şut çekemedi.
ARJANTİN KALEYİ YOKLADI
Arjantin, ikinci yarının başında Julian Alvarez ile rakip kaleyi yokladı ve tehlikeli oldu ancak aradığı golü bulamadı.
İNGİLTERE ÖNE GEÇTİ
İngiltere, karşılaşmanın 55. dakikasında Anthony Gordon ile Arjantin karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada sağdan Morgan Rogers'ın ortasında Anthony Gordon arka direkte yaptığı vuruşla İngiltere'yi 1-0 öne taşıdı.
ARJANTİN TEHLİKELERİ
Arjantin kalesinde golü gördükten sonra İngiltere kalesine tehlikeli hücumlar gerçekleştirdi.
İngiltere'nin kalecisi Pickford, karşılaşmanın 69. dakikasında Nico Gonzalez'in yakın mesafeden kafa vuruşunda gole izin vermedi.
Arjantin'de Mac Allister ise 76. dakikada yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi.
ARJANTİN'DEN GERİ DÖNÜŞ!
Arjantin, 85. dakikada Enzo Fernandez'in uzaktan çektiği şutla golü buldu ve İngiltere karşısında durumu 1-1'e getirdi.
Arjantin, Lautaro Martinez'in 90+2. dakikada attığı kafa golüyle İngiltere karşısında geri döndü ve maçı 2-1 kazandı.
Finale yükselen Arjantin, finalde pazar günü İspanya ile karşılaşacak. İngiltere ise Fransa ile üçüncülük maçına çıkacak.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALDE
2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyon olan Arjantin, 2026'da da finale yükselmeyi başardı. Son 2 Dünya Kupası'nda final bileti alan Arjantin, 2014'te de Almanya ile final oynamıştı.
Arjantin bu sonuçla son 4 Dünya Kupası'nda 3. kez finale yükselmeyi başardı.
6. RANDEVUYU ARJANTİN KAZANDI
İngiltere ve Arjantin'in, Dünya Kupası tarihindeki 6. randevusunda gülen Arjantin oldu. Güney Amerika temsilcisi bu sonuçla İngiltere'ye karşı Dünya Kupası'nda 3. galibiyetini elde etti.
İki ekip arasındaki ilk maç Şili'de düzenlenen 1962 Dünya Kupası'nda oynandı. Aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere 3-1 kazandı. Grup maçlarının ardından İngiltere çeyrek finale yükselirken Arjantin ise organizasyondan elendi.
İki ülke 1966'da İngiltere'de yapılan Dünya Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. İngiltere bu maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
İngiltere ile Arjantin arasında 40 yıldır tartışması bitmeyen mücadele ise 1986 Meksika'da oynandı. Grup maçlarının ardından Arjantin, Uruguay'ı elerken İngiltere ise Paraguay'ı geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Diego Maradona önce eliyle gol attı, sonra 6 kişiyi çalımlayıp takımını 2-0 öne geçirdi. Arjantin mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı.
1986'da oynanan tartışmalı maçın ardından iki takım ilk kez 1998 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda rakip oldu. Grup maçlarının ardından son 16 turunda eşleşen Arjantin ve İngiltere, normal süre ve uzatma dakikalarını 2-2 eşitlikle tamamladı. Penaltı atışlarında Arjantin rakibine 4-3 üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu.
Arjantin ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda son rakip olduğu mücadele ise 2002 yılında oynandı. Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği organizasyonda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere, Beckham'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptan çıkarken, Arjantin ise organizasyona veda etti.
İki takım arasında oynanan son maç ise hazırlık mücadelesiydi. 12 Kasım 2005'te oynanan mücadelede İngiltere rakibini 3-2 mağlup etmişti.
İKİ ÜLKENİN MARŞLARI ISLIKLANDI
Karşılaşma öncesinde ilk olarak İngiltere'nin ulusal marşı Atlanta Stadı'nda okundu. Arjantinli taraftarların ıslık ve yuhalama sesleri sebebiyle İngiltere marşı stadyumda güçlükle duyuldu.
Arjantin'in ulusal marşı okunduğu sırada da İngiliz taraftarlar, marşı ıslıklayıp yuhaladı.
Stat: Atlanta
Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)
İngiltere: Pickford, James (Dk. 82 Burn) , Stones (Dk. 90+6 Toney), Guehi, Spence (Dk. 90+6 Rashford), Declan Rice (Dk. 82 OReilly) , Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon (Dk. 72 Konsa), Kane
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 72 Montiel), Romero, Lisandro Martinez (Dk. 72 Otamendi), Tagliafico (Dk. 81 Lautaro Martinez), Paredes (Dk. 64 Gonzalez), Simeone (Dk. 72 De Paul), Enzo Fernandez, Mac Allister, Julian Alvarez, Messi
Goller: Dk. 55 Gordon (İngiltere), Dk. 85 Enzo Fernandez, Dk. 90+2 Lautaro Martinez (Arjantin)
Sarı kartlar: Dk. 37 Anderson (İngiltere), Dk. 42 Lisandro Martinez, Dk. 51 Romero, Dk. 90+4 De Paul (Arjantin)
İngiltere ⚡ Arjantin: Yüksek tansiyon pic.twitter.com/nAlWBDZxvg
— Sporx (@sporx) July 15, 2026
Arjantin, Julian Alvarez'le gole yaklaştı. pic.twitter.com/yTYGGvQFBz
— Sporx (@sporx) July 15, 2026
İngiltere, Anthony Gordon'un golüyle Arjantin karşısında öne geçti. pic.twitter.com/VsUjQdwT63
— Sporx (@sporx) July 15, 2026
Spence'in müthiş müdahalesine arkadaşları da kayıtsız kalmadı! pic.twitter.com/PzzTkHWtoO
— Sporx (@sporx) July 15, 2026
Pickford, Nico Gonzalez'in kafasını müthiş çıkarttı! pic.twitter.com/Yv2RNxkJPS
— Sporx (@sporx) July 15, 2026
❌Mac Allister direğe takıldı. pic.twitter.com/O9xHr8j8o8
— Sporx (@sporx) July 15, 2026
🚀Enzo Fernandez pic.twitter.com/TNTZym2apH
— Sporx (@sporx) July 15, 2026
⚽ İnanılmaz bir maç daha! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Lautaro Martinez, Arjantin'i öne geçirdi! pic.twitter.com/WZlkDkIxXD
— Sporx (@sporx) July 15, 2026
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