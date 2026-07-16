Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Arjantin, inanılmaz geri dönüşle Dünya Kupası'nda finalde!

2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin, 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşle İngiltere'yi 2-1 yendi. Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak.

calendar 16 Temmuz 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 00:26
Haber: Sporx.com ve AA
SPORX AI BAKIŞI
Arjantin, inanılmaz geri dönüşle Dünya Kupası'nda finalde!
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2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Atlanta'da oynanan maçı Arjantin, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARI SERT GEÇTİ!

İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın ilk yarısında karşılıklı yapılan fauller ve oyunun sık sık durması dikkat çekti. İlk yarıda toplam 19 faul yapıldı ve iki takım da isabetli şut çekemedi.

ARJANTİN KALEYİ YOKLADI

Arjantin, ikinci yarının başında Julian Alvarez ile rakip kaleyi yokladı ve tehlikeli oldu ancak aradığı golü bulamadı.

İNGİLTERE ÖNE GEÇTİ

İngiltere, karşılaşmanın 55. dakikasında Anthony Gordon ile Arjantin karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada sağdan Morgan Rogers'ın ortasında Anthony Gordon arka direkte yaptığı vuruşla İngiltere'yi 1-0 öne taşıdı.

ARJANTİN TEHLİKELERİ

Arjantin kalesinde golü gördükten sonra İngiltere kalesine tehlikeli hücumlar gerçekleştirdi.

İngiltere'nin kalecisi Pickford, karşılaşmanın 69. dakikasında Nico Gonzalez'in yakın mesafeden kafa vuruşunda gole izin vermedi.

Arjantin'de Mac Allister ise 76. dakikada yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi.

ARJANTİN'DEN GERİ DÖNÜŞ!

Arjantin, 85. dakikada Enzo Fernandez'in uzaktan çektiği şutla golü buldu ve İngiltere karşısında durumu 1-1'e getirdi.

Arjantin, Lautaro Martinez'in 90+2. dakikada attığı kafa golüyle İngiltere karşısında geri döndü ve maçı 2-1 kazandı.

Finale yükselen Arjantin, finalde pazar günü İspanya ile karşılaşacak. İngiltere ise Fransa ile üçüncülük maçına çıkacak.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALDE

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyon olan Arjantin, 2026'da da finale yükselmeyi başardı. Son 2 Dünya Kupası'nda final bileti alan Arjantin, 2014'te de Almanya ile final oynamıştı.

Arjantin bu sonuçla son 4 Dünya Kupası'nda 3. kez finale yükselmeyi başardı.

6. RANDEVUYU ARJANTİN KAZANDI

İngiltere ve Arjantin'in, Dünya Kupası tarihindeki 6. randevusunda gülen Arjantin oldu. Güney Amerika temsilcisi bu sonuçla İngiltere'ye karşı Dünya Kupası'nda 3. galibiyetini elde etti.

İki ekip arasındaki ilk maç Şili'de düzenlenen 1962 Dünya Kupası'nda oynandı. Aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere 3-1 kazandı. Grup maçlarının ardından İngiltere çeyrek finale yükselirken Arjantin ise organizasyondan elendi.

İki ülke 1966'da İngiltere'de yapılan Dünya Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. İngiltere bu maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

İngiltere ile Arjantin arasında 40 yıldır tartışması bitmeyen mücadele ise 1986 Meksika'da oynandı. Grup maçlarının ardından Arjantin, Uruguay'ı elerken İngiltere ise Paraguay'ı geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Diego Maradona önce eliyle gol attı, sonra 6 kişiyi çalımlayıp takımını 2-0 öne geçirdi. Arjantin mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı.

1986'da oynanan tartışmalı maçın ardından iki takım ilk kez 1998 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda rakip oldu. Grup maçlarının ardından son 16 turunda eşleşen Arjantin ve İngiltere, normal süre ve uzatma dakikalarını 2-2 eşitlikle tamamladı. Penaltı atışlarında Arjantin rakibine 4-3 üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu.

Arjantin ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda son rakip olduğu mücadele ise 2002 yılında oynandı. Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği organizasyonda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere, Beckham'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptan çıkarken, Arjantin ise organizasyona veda etti.

İki takım arasında oynanan son maç ise hazırlık mücadelesiydi. 12 Kasım 2005'te oynanan mücadelede İngiltere rakibini 3-2 mağlup etmişti.

İKİ ÜLKENİN MARŞLARI ISLIKLANDI

Karşılaşma öncesinde ilk olarak İngiltere'nin ulusal marşı Atlanta Stadı'nda okundu. Arjantinli taraftarların ıslık ve yuhalama sesleri sebebiyle İngiltere marşı stadyumda güçlükle duyuldu.

Arjantin'in ulusal marşı okunduğu sırada da İngiliz taraftarlar, marşı ıslıklayıp yuhaladı.

Stat: Atlanta

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)

İngiltere: Pickford, James (Dk. 82 Burn) , Stones (Dk. 90+6 Toney), Guehi, Spence (Dk. 90+6 Rashford), Declan Rice (Dk. 82 OReilly) , Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon (Dk. 72 Konsa), Kane

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 72 Montiel), Romero, Lisandro Martinez (Dk. 72 Otamendi), Tagliafico (Dk. 81 Lautaro Martinez), Paredes (Dk. 64 Gonzalez), Simeone (Dk. 72 De Paul), Enzo Fernandez, Mac Allister, Julian Alvarez, Messi

Goller: Dk. 55 Gordon (İngiltere), Dk. 85 Enzo Fernandez, Dk. 90+2 Lautaro Martinez (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 37 Anderson (İngiltere), Dk. 42 Lisandro Martinez, Dk. 51 Romero, Dk. 90+4 De Paul (Arjantin)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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