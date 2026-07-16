U20 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Basketbolda FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye, Litvanya'yı 67-61 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda Litvanya ile Türkiye, Stozice Arena'da karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 25-16 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 37-34 üstün gitti.
Üçüncü periyodu da 55-40 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 67-61 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Milli takım, çeyrek finalde perşembe günü Slovenya ile karşılaşacak.
İlk çeyreği 25-16 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 37-34 üstün gitti.
Üçüncü periyodu da 55-40 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 67-61 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Milli takım, çeyrek finalde perşembe günü Slovenya ile karşılaşacak.