Ederson için kader tarihi: 18 Temmuz

Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceği, 18 Temmuz'da yapılacak görüşmenin ardından netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turnuva sonrasında izin yapan tecrübeli file bekçisinin 18 Temmuz'da takıma dönmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Ederson'un dönüşünün ardından oyuncuyla bir araya gelerek yeni sezon planlarını masaya yatıracak.
AYRILIK İSTERSE TEKLİF GETİRECEK
Gerçekleştirilecek görüşmede Ederson'un Fenerbahçe'de devam etmek istemediğini belirtmesi halinde yönetim, Brezilyalı kaleciden kulübe resmi bir teklif getirmesini talep edecek.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden oyuncuyu uygun şartlar oluşmadan göndermeyi düşünmüyor.
KALE YENİDEN ONA EMANET EDİLEBİLİR
Ederson'un takımda kalma yönünde görüş bildirmesi durumunda ise Fenerbahçe farklı bir yol haritası izleyecek.
Yönetim ve teknik heyet, tecrübeli kaleciyi yeniden takıma kazandırmayı ve yeni sezonda birinci kaleci olarak değerlendirmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Ederson'un dönüşünün ardından oyuncuyla bir araya gelerek yeni sezon planlarını masaya yatıracak.
AYRILIK İSTERSE TEKLİF GETİRECEK
Gerçekleştirilecek görüşmede Ederson'un Fenerbahçe'de devam etmek istemediğini belirtmesi halinde yönetim, Brezilyalı kaleciden kulübe resmi bir teklif getirmesini talep edecek.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden oyuncuyu uygun şartlar oluşmadan göndermeyi düşünmüyor.
KALE YENİDEN ONA EMANET EDİLEBİLİR
Ederson'un takımda kalma yönünde görüş bildirmesi durumunda ise Fenerbahçe farklı bir yol haritası izleyecek.
Yönetim ve teknik heyet, tecrübeli kaleciyi yeniden takıma kazandırmayı ve yeni sezonda birinci kaleci olarak değerlendirmeyi planlıyor.