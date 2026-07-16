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Ederson için kader tarihi: 18 Temmuz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için 18 Temmuz'dan sonra yapılacak zirvenin ardından karar verilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 11:05
Fotoğraf: AA
Ederson için kader tarihi: 18 Temmuz
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Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceği, 18 Temmuz'da yapılacak görüşmenin ardından netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turnuva sonrasında izin yapan tecrübeli file bekçisinin 18 Temmuz'da takıma dönmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Ederson'un dönüşünün ardından oyuncuyla bir araya gelerek yeni sezon planlarını masaya yatıracak.

AYRILIK İSTERSE TEKLİF GETİRECEK

Gerçekleştirilecek görüşmede Ederson'un Fenerbahçe'de devam etmek istemediğini belirtmesi halinde yönetim, Brezilyalı kaleciden kulübe resmi bir teklif getirmesini talep edecek.

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden oyuncuyu uygun şartlar oluşmadan göndermeyi düşünmüyor.

KALE YENİDEN ONA EMANET EDİLEBİLİR

Ederson'un takımda kalma yönünde görüş bildirmesi durumunda ise Fenerbahçe farklı bir yol haritası izleyecek.

Yönetim ve teknik heyet, tecrübeli kaleciyi yeniden takıma kazandırmayı ve yeni sezonda birinci kaleci olarak değerlendirmeyi planlıyor. 

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