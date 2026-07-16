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Fenerbahçe transferi açıkladı: Marcus Bingham Jr

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Marcus Bingham Jr'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 13:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 13:05
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe transferi açıkladı: Marcus Bingham Jr
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Marcus Bingham Jr transferini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, ABD'li pivot ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Unics Kazan forması giyen Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. (2.13cm - 2000) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi'nde Michigan State forması giyen Bingham Jr., 2023-24 sezonunda Hapoel Haifa ile anlaştı. Hapoel Holon döneminin ardından Kasım 2024'te Hapoel Tel Aviv'e transfer olan Amerikalı uzun, 2025 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşadı. 2025-26 sezonunda VTB Ligi ekiplerinden Unics Kazan ile anlaşan Bingham Jr., Rusya temsilcisi ile 54 maçta 15.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.0 asist, 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."



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