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'Keskin' nişancı Aziz Yıldırım

8 yıl sonra göreve dönen Aziz Yıldırım, kısa sürede tecrübesini konuşturup nokta atışı transferler yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 08:50
Haber: Sözcü
'Keskin' nişancı Aziz Yıldırım
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Greenwood gibi bir dünya yıldızıyla taraftarı mest etti, sağ kanadı ateşledi. Ake'yle savunmaya duvar ördü, Muriqi gol umudu oldu. Tecrübesini konuşturan Başkan, ilk etapta takımın Şampiyonlar Ligi elemesine sorunsuz girmesini sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte transfer anlayışı tamamen değişti.

Sarı-lacivertliler artık günü kurtarmaya yönelik pahalı hamleler yerine, ihtiyaçlara odaklanan planlı bir yol izliyor. 24 yaşındaki dünya yıldızı Greenwood'un gelişiyle hücum hattı güçlenirken, Ake savunmaya sağlamlık kattı, Muriqi ise gol yollarında yeni bir umut oldu. Yönetim, teknik ekibin raporları doğrultusunda eksik bölgeleri tamamlayan isimleri kadroya dahil etti.

Böylece Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze karşılaşmaları öncesi İsmail Kartal'ın eli güçlendirildi.

AKILCI YOL HARİTASI

Hamlelerin devamı da gelecek. Ancak önce elden çıkarılması planlanan oyuncularla yolların ayrılması gerek. Bu strateji yürütülürken mali disipline de dikkat edildi. Greenwood transferinde Marsilya kapıyı 50 milyon Euro'dan açtı. Yoğun pazarlıklarla rakam 39 milyon Euro'ya indi.

Başkan Aziz Yıldırım çizdiği plan doğrultusunda kulüpte uzun vadeli başarıyı hedefleyerek taraftara güven veren bir kadro kurmayı amaçlıyor. 

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