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Fenerbahçe önce satacak, sonra alacak

Fenerbahçe'de elden çıkarılacak yabancılardan kazanılacak gelir, yıldız forvet transferine aktarılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 08:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe önce satacak, sonra alacak
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Fenerbahçe yönetimi, Mason Greenwood transferinin ardından stratejisini netleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen ve teklif alan oyuncuların satışından ciddi bir bonservis geliri bekliyor. Bu operasyonla hem bütçe artırılacak hem de harcama limitinde yer açılacak.

KAYNAKLAR DOĞRUDAN FORVETE

Elde edilecek kaynak doğrudan forvet transferine aktarılacak.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattına üst düzey bir golcü kazandırmayı planlayan yönetim, satışların tamamlanmasının ardından somut adımlar atacak. 

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