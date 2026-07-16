Fenerbahçe önce satacak, sonra alacak

Fenerbahçe yönetimi, Mason Greenwood transferinin ardından stratejisini netleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen ve teklif alan oyuncuların satışından ciddi bir bonservis geliri bekliyor. Bu operasyonla hem bütçe artırılacak hem de harcama limitinde yer açılacak.
KAYNAKLAR DOĞRUDAN FORVETE
Elde edilecek kaynak doğrudan forvet transferine aktarılacak.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattına üst düzey bir golcü kazandırmayı planlayan yönetim, satışların tamamlanmasının ardından somut adımlar atacak.
KAYNAKLAR DOĞRUDAN FORVETE
Elde edilecek kaynak doğrudan forvet transferine aktarılacak.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattına üst düzey bir golcü kazandırmayı planlayan yönetim, satışların tamamlanmasının ardından somut adımlar atacak.