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Beşiktaş kampında İlhan Fakılı parladı

Beşiktaş'ın Clermont'tan transfer ettiği İlhan Fakılı, Slovakya kampında attığı iki golle öne çıktı. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun performansı teknik heyet ve siyah-beyazlı yöneticileri memnun etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 08:58
Fotoğraf: AA
Beşiktaş kampında İlhan Fakılı parladı
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Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, Slovakya kampında sergilediği performansla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, hazırlık maçlarında iki kez fileleri havalandırarak kampın öne çıkan futbolcularından biri oldu.

İKİ MAÇTA GOL ATTI

İlhan Fakılı, Mattersburg ve Spartak Trnava karşılaşmalarında birer gol kaydetti.

YÖNETİMİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Genç futbolcunun hazırlık maçlarındaki performansı, teknik heyet ile siyah-beyazlı yöneticileri memnun etti.

İlhan Fakılı, geçen sezon Clermont formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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