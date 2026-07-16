Beşiktaş kampında İlhan Fakılı parladı

Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, Slovakya kampında sergilediği performansla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, hazırlık maçlarında iki kez fileleri havalandırarak kampın öne çıkan futbolcularından biri oldu.
İKİ MAÇTA GOL ATTI
İlhan Fakılı, Mattersburg ve Spartak Trnava karşılaşmalarında birer gol kaydetti.
YÖNETİMİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Genç futbolcunun hazırlık maçlarındaki performansı, teknik heyet ile siyah-beyazlı yöneticileri memnun etti.
İlhan Fakılı, geçen sezon Clermont formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
İKİ MAÇTA GOL ATTI
İlhan Fakılı, Mattersburg ve Spartak Trnava karşılaşmalarında birer gol kaydetti.
YÖNETİMİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Genç futbolcunun hazırlık maçlarındaki performansı, teknik heyet ile siyah-beyazlı yöneticileri memnun etti.
İlhan Fakılı, geçen sezon Clermont formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.