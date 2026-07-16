Galatasaray, Brahim Diaz için masaya oturuyor

Galatasaray'da transferde gözler yeniden dünya yıldızlarına çevrildi. Sarı-kırmızılıların son olarak Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için temas kurduğu öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk, hücum hattında hem 10 numara hem de kanatlarda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu istiyor. Brahim Diaz'ın adı da listenin üst sıralarında yer alıyor.
HÜCUM HATTINDA JOKER
26 yaşındaki Brahim Diaz, futbola Malaga altyapısında başladıktan sonra Manchester City'ye transfer oldu. Ardından Real Madrid'in yolunu tutan yıldız futbolcu, Milan'da kiralık geçirdiği dönemde çıkış yakaladı ve yeniden İspanyol devinin önemli rotasyon oyuncularından biri haline geldi. Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen, iki ayağını da etkili kullanan Brahim; dar alandaki çabukluğu, adam eksiltme becerisi ve oyun kurucu özellikleriyle öne çıkıyor.
ARANAN PROFİL
Galatasaray cephesinde ise plan net... Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabilecek, topu ayağına isteyen ve kilit maçlarda bireysel kalitesiyle skoru değiştirebilecek bir hücum oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Brahim Diaz'ın bu profile tam anlamıyla uyduğu düşünülüyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin, oyuncunun Real Madrid'deki durumunu yakından takip ettiği ve oluşabilecek fırsatı değerlendirmek istediği belirtiliyor.
Kanat ve forvet arkası oynayabilen 26 yaşındaki futbolcuyla menajerler vasıtasıyla temas kuran sarı-kırmızılı idareciler, bu hafta İspanyol kulübüyle de masaya oturacak.
GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO
Galatasaray, 26 yaşındaki Brahim Diaz'ın transferi için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Brahim Diaz, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.
HÜCUM HATTINDA JOKER
26 yaşındaki Brahim Diaz, futbola Malaga altyapısında başladıktan sonra Manchester City'ye transfer oldu. Ardından Real Madrid'in yolunu tutan yıldız futbolcu, Milan'da kiralık geçirdiği dönemde çıkış yakaladı ve yeniden İspanyol devinin önemli rotasyon oyuncularından biri haline geldi. Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen, iki ayağını da etkili kullanan Brahim; dar alandaki çabukluğu, adam eksiltme becerisi ve oyun kurucu özellikleriyle öne çıkıyor.
ARANAN PROFİL
Galatasaray cephesinde ise plan net... Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabilecek, topu ayağına isteyen ve kilit maçlarda bireysel kalitesiyle skoru değiştirebilecek bir hücum oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Brahim Diaz'ın bu profile tam anlamıyla uyduğu düşünülüyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin, oyuncunun Real Madrid'deki durumunu yakından takip ettiği ve oluşabilecek fırsatı değerlendirmek istediği belirtiliyor.
Kanat ve forvet arkası oynayabilen 26 yaşındaki futbolcuyla menajerler vasıtasıyla temas kuran sarı-kırmızılı idareciler, bu hafta İspanyol kulübüyle de masaya oturacak.
GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO
Galatasaray, 26 yaşındaki Brahim Diaz'ın transferi için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Brahim Diaz, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.