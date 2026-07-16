Beşiktaş'ta sıra Alexander Sörloth'ta!

Leandro Trossard'ı kadrosuna katarak sol kanat bölgesini güçlendiren Beşiktaş, forvet transferine odaklandı. Siyah-beyazlıların son olarak Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u transfer listesine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ADALI, CEREZO İLE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, yakın dostluğu bulunan Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile 30 yaşındaki Norveçli golcünün transferi konusunda görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların Sörloth'u geçen sezon da kadrosuna katmak istediği ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.
LUKAKU GÜNDEMDEN ÇIKTI
Beşiktaş'ın uzun süre Dusan Vlahovic'in transferinde ısrar ettiği ancak istediği yanıtı alamadığı belirtildi. Daha sonra gündeme gelen Romelu Lukaku'dan ise geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle vazgeçildiği ifade edildi.
DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇA ÇIKTI
Alexander Sörloth, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli futbolcu, turnuvayı gol ve asist üretemeden tamamladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, yakın dostluğu bulunan Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile 30 yaşındaki Norveçli golcünün transferi konusunda görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların Sörloth'u geçen sezon da kadrosuna katmak istediği ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.
LUKAKU GÜNDEMDEN ÇIKTI
Beşiktaş'ın uzun süre Dusan Vlahovic'in transferinde ısrar ettiği ancak istediği yanıtı alamadığı belirtildi. Daha sonra gündeme gelen Romelu Lukaku'dan ise geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle vazgeçildiği ifade edildi.
DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇA ÇIKTI
Alexander Sörloth, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli futbolcu, turnuvayı gol ve asist üretemeden tamamladı.