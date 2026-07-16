15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
1-0
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
1-2
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
0-2
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
6-1
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
1-2
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
5-0
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
1-2

Beşiktaş'ta sıra Alexander Sörloth'ta!

Leandro Trossard transferinin ardından forvet takviyesine yönelen Beşiktaş, Alexander Sörloth'u gündemine aldı. Başkan Serdal Adalı'nın, 30 yaşındaki golcü için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 08:18
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta sıra Alexander Sörloth'ta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Leandro Trossard'ı kadrosuna katarak sol kanat bölgesini güçlendiren Beşiktaş, forvet transferine odaklandı. Siyah-beyazlıların son olarak Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u transfer listesine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ADALI, CEREZO İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, yakın dostluğu bulunan Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile 30 yaşındaki Norveçli golcünün transferi konusunda görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların Sörloth'u geçen sezon da kadrosuna katmak istediği ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

LUKAKU GÜNDEMDEN ÇIKTI

Beşiktaş'ın uzun süre Dusan Vlahovic'in transferinde ısrar ettiği ancak istediği yanıtı alamadığı belirtildi. Daha sonra gündeme gelen Romelu Lukaku'dan ise geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle vazgeçildiği ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇA ÇIKTI

Alexander Sörloth, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli futbolcu, turnuvayı gol ve asist üretemeden tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.