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Watkins için Fenerbahçe'ye net cevap

Fenerbahçe, transfer listesinde üst sıralarda yer alan yıldız golcü Ollie Watkins için İngiliz ekibi Aston Villa'nın kapısını çaldı ve bonservisine dair net bir yanıt aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Watkins için Fenerbahçe'ye net cevap
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LONDRA'DA WATKINS GÖRÜŞMESİ

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli kurmaylar, Greenwood transferi için Manchester'a gittiğinde Londra'ya da geçti ve Ollie Watkins görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Aston Villa cephesi sarı-lacivertlilere Watkins'in takımdaki öneminden bahsetti.

KAPIYI 40 MİLYON EURODAN AÇTILAR

Takımın önemli parçası olarak görülen Watkins'in yerinin doldurulmasının kolay olmayacağını Fenerbahçeli yöneticilere ileten İngiliz ekibinin, transfer için katı bir tutum sergilediği aktarıldı.

Aston Villa'nın 30 yaşındaki golcü için kapıyı 40 milyon eurodan açtığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'YE GELMEYE HAZIR

Ollie Watkins'in ise Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. Yıldız golcü kulüplerin anlaşması durumunda imza atmaya hazır.

Sarı-lacivertlilerin Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı. 

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