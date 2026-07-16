Watkins için Fenerbahçe'ye net cevap

Mason Greenwood'u renklerine bağlayarak tüm dünyada büyük ses getiren Fenerbahçe'de yeni gündem santrfor transferi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins'le ilgilenen sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibiyle bir görüşme yaptığı belirtildi.
LONDRA'DA WATKINS GÖRÜŞMESİ
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli kurmaylar, Greenwood transferi için Manchester'a gittiğinde Londra'ya da geçti ve Ollie Watkins görüşmesi gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Aston Villa cephesi sarı-lacivertlilere Watkins'in takımdaki öneminden bahsetti.
KAPIYI 40 MİLYON EURODAN AÇTILAR
Takımın önemli parçası olarak görülen Watkins'in yerinin doldurulmasının kolay olmayacağını Fenerbahçeli yöneticilere ileten İngiliz ekibinin, transfer için katı bir tutum sergilediği aktarıldı.
Aston Villa'nın 30 yaşındaki golcü için kapıyı 40 milyon eurodan açtığı vurgulandı.
FENERBAHÇE'YE GELMEYE HAZIR
Ollie Watkins'in ise Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. Yıldız golcü kulüplerin anlaşması durumunda imza atmaya hazır.
Sarı-lacivertlilerin Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı.
LONDRA'DA WATKINS GÖRÜŞMESİ
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli kurmaylar, Greenwood transferi için Manchester'a gittiğinde Londra'ya da geçti ve Ollie Watkins görüşmesi gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Aston Villa cephesi sarı-lacivertlilere Watkins'in takımdaki öneminden bahsetti.
KAPIYI 40 MİLYON EURODAN AÇTILAR
Takımın önemli parçası olarak görülen Watkins'in yerinin doldurulmasının kolay olmayacağını Fenerbahçeli yöneticilere ileten İngiliz ekibinin, transfer için katı bir tutum sergilediği aktarıldı.
Aston Villa'nın 30 yaşındaki golcü için kapıyı 40 milyon eurodan açtığı vurgulandı.
FENERBAHÇE'YE GELMEYE HAZIR
Ollie Watkins'in ise Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. Yıldız golcü kulüplerin anlaşması durumunda imza atmaya hazır.
Sarı-lacivertlilerin Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı.