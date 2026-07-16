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Galatasaray'da soru işareti: Mario Lemina!

Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda anlaştı ancak Gabonlu futbolcunun Kemerburgaz'da çalışmasına rağmen yeni sözleşmesinin açıklanmaması kafalarda soru işareti yarattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 09:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da soru işareti: Mario Lemina!
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Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Mario Lemina ile ilgili kafalarda soru işareti oluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Gabonlu futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Sarı-krmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, salı günü katıldığı programda, "Lemina inşallah 1-2 gün içerisinde imzayı atacak. Burada özel çalışıyor, saha çalışmalarına daha katılmadı." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaşanan bu gelişmelere rağmen yeni sözleşme için açıklama yapılmaması taraftarın aklında soru işaretlerine neden oldu.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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