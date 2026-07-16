Fenerbahçe'de kanat bolluğu: Veda bekleniyor

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Greenwood transferiyle birlikte hücum hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi.
Mason Greenwood transferiyle birlikte Fenerbahçe'deki kanat oyuncularının fazlalığı dikkat dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'de bu bölgede ayrılıkların yaşanması olası gözüküyor.
FENERBAHÇE'DE KANAT ROTASYONU
İşte Fenerbahçe'de kanat rotasyonu:
DORGELES NENE
TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralında yaş kriterini karşılayan futbolcular arasında yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcu için daha önce Alman ekipleri gündeme gelmişti.
OĞUZ AYDIN
Beşiktaş, milli futbolcu ile ilgileniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Oğuz Aydın'ı sağ bekte de kullanmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin ayrılığa izin vermesi beklenmiyor.
CENGİZ ÜNDER
Beşiktaş'taki kiralık sezonunun ardından takıma geri döndü ve hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çekti.
İRFAN CAN KAHVECİ
Kasımpaşa'daki kiralık döneminin ardından takıma geri döndü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bir önceki döneminde büyük verim aldığı milli futbolcunun gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Milli futbolcu için Suudi Arabistan iddiaları gündeme geldi. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'ndan 45 milyon euro bekliyor. Kerem de Fenerbahçe ve Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.
ANTHONY MUSABA
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu için Süper Lig ve İngiliz ekipleri gündeme gelmişti.
ADEM YEŞİLYURT, ALAETTİN EKİCİ
Fenerbahçe'de bu isimler dışında Karşıyaka'dan transfer edilen Adem Yeşilyurt ve altyapıdan yetişen Alettin Ekici de kanatlarda forma giyebiliyor.
Mason Greenwood transferiyle birlikte Fenerbahçe'deki kanat oyuncularının fazlalığı dikkat dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'de bu bölgede ayrılıkların yaşanması olası gözüküyor.
FENERBAHÇE'DE KANAT ROTASYONU
İşte Fenerbahçe'de kanat rotasyonu:
DORGELES NENE
TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralında yaş kriterini karşılayan futbolcular arasında yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcu için daha önce Alman ekipleri gündeme gelmişti.
OĞUZ AYDIN
Beşiktaş, milli futbolcu ile ilgileniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Oğuz Aydın'ı sağ bekte de kullanmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin ayrılığa izin vermesi beklenmiyor.
CENGİZ ÜNDER
Beşiktaş'taki kiralık sezonunun ardından takıma geri döndü ve hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çekti.
İRFAN CAN KAHVECİ
Kasımpaşa'daki kiralık döneminin ardından takıma geri döndü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bir önceki döneminde büyük verim aldığı milli futbolcunun gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Milli futbolcu için Suudi Arabistan iddiaları gündeme geldi. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'ndan 45 milyon euro bekliyor. Kerem de Fenerbahçe ve Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.
ANTHONY MUSABA
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu için Süper Lig ve İngiliz ekipleri gündeme gelmişti.
ADEM YEŞİLYURT, ALAETTİN EKİCİ
Fenerbahçe'de bu isimler dışında Karşıyaka'dan transfer edilen Adem Yeşilyurt ve altyapıdan yetişen Alettin Ekici de kanatlarda forma giyebiliyor.