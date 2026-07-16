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Trossard Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş'ın Arsenal'dan 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Leandro Trossard, kulüp tarihindeki ikinci Belçikalı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı formayı giyecek 203. yabancı oyuncu olan Trossard, 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferleri arasına girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 11:22
Haber: AA
Trossard Beşiktaş tarihine geçti
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Beşiktaş'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ikinci Belçikalı futbolcu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 31 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'nin ardından siyah-beyazlı takımda görev yapacak ikinci Belçikalı olarak kayıtlara geçti.

203. YABANCI FUTBOLCU

Kulüp tarihinde 58 farklı ülkeden 202 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayı giyecek 203. yabancı oyuncu oldu.

Beşiktaş, deneyimli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak hücum hattını güçlendirdi.

ARSENAL FORMASIYLA 36 GOL

4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maasmechelen kentinde dünyaya gelen Leandro Trossard, futbol eğitimini farklı altyapı takımlarında aldıktan sonra KRC Genk'te profesyonel kariyerine başladı.

Lommel United, Westerlo ve OH Leuven'de kiralık olarak forma giyen Trossard, Temmuz 2019'da Brighton'a transfer oldu.

İngiltere'de sergilediği performansın ardından Ocak 2023'te Arsenal'a imza atan Belçikalı futbolcu, Londra temsilcisinde çıktığı 174 karşılaşmada 36 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIMDA 14 GOL

Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı formasıyla çıktığı 57 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada görev alan deneyimli kanat oyuncusu, turnuvada 2 gol kaydetti. Belçika, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KUPALAR KAZANDI

Trossard, 2018-2019 sezonunda KRC Genk ile Belçika 1. Futbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. Belçikalı oyuncu, 2013'te Belçika Kupası'nı, 2013-2014 sezonunda ise Westerlo ile Belçika 2. Lig şampiyonluğunu kazandı.

Deneyimli futbolcu, Arsenal ile Premier Lig ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluklarına ulaştı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de başlayan Trossard, takımıyla kupayı penaltılar sonucunda Paris Saint-Germain'e kaybetti.

BEŞİKTAŞ'IN ALTINCI TRANSFERİ

Leandro Trossard, Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki altıncı takviyesi oldu.

Siyah-beyazlılar daha önce Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel ve Salih Özcan'ı kadrosuna katmıştı.

EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERLER ARASINDA

Beşiktaş'ın Trossard için ödediği 18 milyon Euro'luk bonservis bedeli de kulüp tarihine geçti.

Siyah-beyazlıların en pahalı transferleri listesinde 30 milyon Euro ile Orkun Kökçü ilk sırada bulunuyor. Leandro Trossard ile Emmanuel Agbadou ise 18'er milyon Euro ile ikinci sırayı paylaşıyor.

Bu isimleri 16 milyon Euro ile Gedson Fernandes ve 15 milyon Euro ile Tammy Abraham takip ediyor.

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