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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu açık!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 11:41
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu açık!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, bu engeli aşması durumunda 3. Eleme Turu'nda karşılaşabileceği muhtemel rakipler netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekibin 3. Eleme Turu'na yükselmesi halinde muhtemel rakipleri; Union Saint-Gilloise (Belçika), Sparta Prag (Çekya), Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibi ve son olarak NEC Nijmegen (Hollanda) olarak sıralandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Górnik Zabrze engelini geçmesi halinde adını yazdıracağı 3. Eleme Turu'nda bu ekiplerden biriyle gruplara kalma yolunda play-off mücadelesi vermek için karşı karşıya gelecek.

Play-off turuna kalınması halinde ise Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine Lyon (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç) ve Olympiakos (Yunanistan) eklenecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki ilk resmi sınavları ve kritik tarihler şu şekilde:

21 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Górnik Zabrze (İlk Maç / Kadıköy)

28 Temmuz 2026: Górnik Zabrze - Fenerbahçe (Rövanş / Polonya)

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