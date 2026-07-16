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Filenin Efeleri Ukrayna karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Belgrad Arena'da 17 Temmuz'da oynanacak karşılaşma TSİ 17.30'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 11:36
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
Filenin Efeleri Ukrayna karşısında
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belgrad Arena'da 17 Temmuz'da oynanacak mücadele TSİ 17.30'da başlayacak.

SIRBİSTAN'I SET VERMEDEN GEÇTİ

Ay-yıldızlı ekip, VNL'nin Sırbistan etabındaki ilk maçında ev sahibi takımı 3-0 mağlup etti.

Türkiye, bu galibiyetin ardından üçüncü haftadaki ikinci sınavını Ukrayna karşısında verecek.

İKİ TAKIMIN DA 6 GALİBİYETİ VAR

Türkiye ile Ukrayna, VNL'de oynadıkları dokuz karşılaşmada altışar galibiyet aldı.

A Milli Takım, topladığı 17 puanla sıralamanın 6. basamağında yer alıyor. Ukrayna ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.

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