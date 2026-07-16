Filenin Efeleri Ukrayna karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belgrad Arena'da 17 Temmuz'da oynanacak mücadele TSİ 17.30'da başlayacak.
SIRBİSTAN'I SET VERMEDEN GEÇTİ
Ay-yıldızlı ekip, VNL'nin Sırbistan etabındaki ilk maçında ev sahibi takımı 3-0 mağlup etti.
Türkiye, bu galibiyetin ardından üçüncü haftadaki ikinci sınavını Ukrayna karşısında verecek.
İKİ TAKIMIN DA 6 GALİBİYETİ VAR
Türkiye ile Ukrayna, VNL'de oynadıkları dokuz karşılaşmada altışar galibiyet aldı.
A Milli Takım, topladığı 17 puanla sıralamanın 6. basamağında yer alıyor. Ukrayna ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.
SIRBİSTAN'I SET VERMEDEN GEÇTİ
Ay-yıldızlı ekip, VNL'nin Sırbistan etabındaki ilk maçında ev sahibi takımı 3-0 mağlup etti.
Türkiye, bu galibiyetin ardından üçüncü haftadaki ikinci sınavını Ukrayna karşısında verecek.
İKİ TAKIMIN DA 6 GALİBİYETİ VAR
Türkiye ile Ukrayna, VNL'de oynadıkları dokuz karşılaşmada altışar galibiyet aldı.
A Milli Takım, topladığı 17 puanla sıralamanın 6. basamağında yer alıyor. Ukrayna ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.