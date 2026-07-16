Beşiktaş'ta Trossard şöleni: İmza töreni bugün

Beşiktaş, Arsenal'dan transfer ettiği Leandro Trossard için bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre kapılar 17:00'da açılacak. Tören taraftara açık gerçekleştirilecek.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal'a üç yıl içinde 6 eşit taksitle toplam 18 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Belçikalı futbolcuya ise 6,5 milyon Euro ücret verileceği açıklandı.
TARAFTARA AÇIK OLACAK
Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek imza törenine siyah-beyazlı taraftarların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal'a üç yıl içinde 6 eşit taksitle toplam 18 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Belçikalı futbolcuya ise 6,5 milyon Euro ücret verileceği açıklandı.
TARAFTARA AÇIK OLACAK
Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek imza törenine siyah-beyazlı taraftarların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.