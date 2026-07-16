16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
20:30
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
21:15
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
21:30
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
23:00
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
18:00

Beşiktaş'ta Trossard şöleni: İmza töreni bugün

Beşiktaş, Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard için bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek. Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 10:08
Beşiktaş'ta Trossard şöleni: İmza töreni bugün
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Arsenal'dan transfer ettiği Leandro Trossard için bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre kapılar 17:00'da açılacak. Tören taraftara açık gerçekleştirilecek.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal'a üç yıl içinde 6 eşit taksitle toplam 18 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Belçikalı futbolcuya ise 6,5 milyon Euro ücret verileceği açıklandı.

TARAFTARA AÇIK OLACAK

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek imza törenine siyah-beyazlı taraftarların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.