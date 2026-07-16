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Samsunspor ve Trabzonspor pazarlığı çıkmaza girdi!

Trabzonspor'un Rick van Drongelen için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif Samsunspor tarafından yeterli bulunmadı. Kırmızı-beyazlıların 7 milyon Euro talep etmesi ve tarafların geri adım atmaması üzerine transfer görüşmelerinin şimdilik askıya aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 10:38
Samsunspor ve Trabzonspor pazarlığı çıkmaza girdi!
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Samsunspor ile Trabzonspor arasında Rick van Drongelen için yürütülen transfer görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un Hollandalı savunmacı için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifin Samsunspor tarafından kabul edilmediği, bordo-mavili kulübün de bunun üzerine görüşmelerden çekildi.

SAMSUNSPOR 7 MİLYON EURO İSTEDİ

Trabzonspor'un Rick van Drongelen için ilk olarak 5 milyon Euro teklif ettiği, daha sonra bu rakamı 6 milyon Euro'ya yükseltti.

Samsunspor'un ise 30 yaşındaki savunmacı için 7 milyon Euro talep ettiği ve bonservis bedelinde indirime gitmedi.

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Taraflar arasında yapılan son görüşmelerde Trabzonspor'un teklifini artırmadığı, Samsunspor'un da talep ettiği rakamdan geri adım atmadı.

Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın pazarlık masasından kalktığı ve transferin şimdilik askıya aldı.

YILDIRIM: KAPILARI TAM OLARAK KAPATMADIK

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, daha önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile telefonda görüştüklerini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beklentimizin biraz altında. Ancak olumlu ilerleyen bir süreç var. Kapıları tam olarak kapatmadık."

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