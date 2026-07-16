Samsunspor ve Trabzonspor pazarlığı çıkmaza girdi!

Samsunspor ile Trabzonspor arasında Rick van Drongelen için yürütülen transfer görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'un Hollandalı savunmacı için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifin Samsunspor tarafından kabul edilmediği, bordo-mavili kulübün de bunun üzerine görüşmelerden çekildi.
SAMSUNSPOR 7 MİLYON EURO İSTEDİ
Trabzonspor'un Rick van Drongelen için ilk olarak 5 milyon Euro teklif ettiği, daha sonra bu rakamı 6 milyon Euro'ya yükseltti.
Samsunspor'un ise 30 yaşındaki savunmacı için 7 milyon Euro talep ettiği ve bonservis bedelinde indirime gitmedi.
GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI
Taraflar arasında yapılan son görüşmelerde Trabzonspor'un teklifini artırmadığı, Samsunspor'un da talep ettiği rakamdan geri adım atmadı.
Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın pazarlık masasından kalktığı ve transferin şimdilik askıya aldı.
YILDIRIM: KAPILARI TAM OLARAK KAPATMADIK
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, daha önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile telefonda görüştüklerini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Beklentimizin biraz altında. Ancak olumlu ilerleyen bir süreç var. Kapıları tam olarak kapatmadık."
SAMSUNSPOR 7 MİLYON EURO İSTEDİ
Trabzonspor'un Rick van Drongelen için ilk olarak 5 milyon Euro teklif ettiği, daha sonra bu rakamı 6 milyon Euro'ya yükseltti.
Samsunspor'un ise 30 yaşındaki savunmacı için 7 milyon Euro talep ettiği ve bonservis bedelinde indirime gitmedi.
GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI
Taraflar arasında yapılan son görüşmelerde Trabzonspor'un teklifini artırmadığı, Samsunspor'un da talep ettiği rakamdan geri adım atmadı.
Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın pazarlık masasından kalktığı ve transferin şimdilik askıya aldı.
YILDIRIM: KAPILARI TAM OLARAK KAPATMADIK
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, daha önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile telefonda görüştüklerini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Beklentimizin biraz altında. Ancak olumlu ilerleyen bir süreç var. Kapıları tam olarak kapatmadık."