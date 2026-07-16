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Fenerbahçe'de Mason Greenwood günü

Fenerbahçe, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Mason Greenwood'a kavuşuyor. İngiliz yıldız, bugün saat 16.50'de İstanbul'a gelecek. Görkemli bir karşılama yapılacak olan 24 yaşındaki oyuncu için pazar günü de imza töreni düzenlenecek

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calendar 16 Temmuz 2026 09:31
Fenerbahçe'de Mason Greenwood günü
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Fenerbahçe, Mason Greenwood'la 4 yıllığına anlaştığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelişi planlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Greenwood, bugün saat 16.50'de İstanbul'a ayak basacak. İstanbul Havalimanı'nda yer yerinden oynayacak.

TÖREN ÇOBANİ STADI'NDA

Fenerbahçe'de yönetim ve taraftarlar Greenwood için görkemli bir karşılama töreni hazırladı.

İngiliz oyuncu binlerce kişiyle karşılanacak ve kortej halinde kalacağı otele geçecek.

Fenerbahçe kulübü, 24 yaşındaki süper star için 19 Temmuz Pazar günü de imza töreni düzenleyecek. Chobani Stadı'ndaki imza töreninde gözde gösterisi yapılacak.

Kulübün, törene ilişkin saat ve organizasyon programını önümüzdeki günlerde duyurması planlanıyor. 

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